A legendás spanyol védő azért távozna mexikói klubjától, a Monterrey-től, hogy visszatérjen az európai topfociba, és növelje esélyeit a világbajnoki szereplésre.

Fabrizio Romano hétfőn arról számolt be, hogy a középhátvéd nyitott a Serie A-ba való átigazolásra, és Ramos ügynökei már dolgoznak is azon, hogy megtalálja új európai klubját a januári átigazolási szezonban. Ramos szerződése a Monterreynél 2025. december 31-én jár le, így az újévtől ingyen igazolhatóvá válik.

Miért az AC Milan?

A Milan szezon második felére egy új, tapasztalt védőt keres, így bőven benne van, hogy az egykori Real Madrid játékos Milánóba költözik. Korábban szóba került Thiago Silva neve is, ám a brazil veterán szerződése még 2026 nyaráig él a Fluminense-nél. Bár Silva szívesen visszatérne Európába családja londoni tartózkodása miatt, a Milan számára valószínűleg vonzóbb lehet Ramos ingyenes szerződtetése: a 39 éves világbajnok és négyszeres BL-győztes Real-legenda komoly erősítést jelentene Allegriék számára.

Ramos a még mindig kirobbanó formában játszó Luka Modrichoz csatlakozva, együtt küzdhetne a Serie A bajnoki címéért az AC Milanban.

Ramos ismét spanyol válogatott lehet?

Sergio Ramos azért is szeretne visszatérni Európába, hogy ismét spanyol válogatott lehessen. Más kérdés, hogy a 39 éves Ramosnak hol találna helyet Luis de la Fuente Dean Huijsen, Pedro Porro, Cubarsí vagy épp Alex Grimaldo mellett a spanyol válogatottban.

