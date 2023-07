Hivatalos: Pau Torres az Aston Villa játékosa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Aston Villa bemutatta új játékosát.

Pau Torres, aki 23 alkalommal szerepelt már hazája válogatottjában egyelőre be nem jelentett összegért csatlakozott az Aston Villához.



A 26 éves védő a Villarreal nevelése, a 2017-18-as szezonban mutatkozott be a spanyol első osztályban. Egy szezont töltött külön nevelőegyüttesétől, a Malaga játékosa volt egy szezon erejéig, aztán miután visszatért a sárgákhoz, kulcsjátékossá vált.



A Villarreallal Európa-ligát nyert, a BL-ben pedig elődöntőig menetelt, mindkettőt Unai Emery vezetése alatt, aki most vezetőedzője lesz Angliában is.



Torres összesen 173 alkalommal szerepelt a Villarreal mezében, ezeken 12 gólt szerzett és 5 gólpasszt osztott ki.