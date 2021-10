Hertha: csapata mentette meg Dárdai állását

Kinek nem kell ingyen 3,2 millió forint? Regisztrálok és játszom a nyereményért!

A Dárdai Pál vezette Hertha Berlin a Borussia Mönchengladbachot fogadta a Bundesliga 9. fordulójában. A fogadóirodák szerint a mérkőzés esélyese a vendég Mönchengladbach volt, azonban Dárdaiék szervezett játékuknak köszönhetően 1-0-s győzelmet arattak. A mérkőzés egyetlen gólját a Marco Richter szerezte a találkozó 40. percében.

Dárdai Pál jövője a szezon kezdete óta téma a Herthánál, és nem csak azért, mert gyengén kezdte az idényt a csapat a Bundesligában, hanem azért is, mert a magyar edző többször is nézeteltérésbe keveredett Fredi Bobic sportigazgatóval, ami miatt megrengett a bizalom köztük. Sőt a Sport Bild információi szerint Bobic nemrég egy stuttgarti szállodában találkozott a jelenleg klub nélküli Domenico Tedescóval a klub vezetőedzői posztját illetően. A berliniek azonban most nyerőszériában vannak, múlthéten idegenben 2-1-re legyőzték a Frankfurt csapatát is, és ha így folytatják, akkor még sokáig örülhetünk Dárdai sikereinek Hertha kispadján.

