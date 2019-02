Goal vélemény: Mi lesz Paulo Dybala sorsa a Juventusnál?

Az argentin eléggé szenved Cristiano Ronaldo érkezése óta a Zebráknál.

A Juventus drukkerek egy része nem ünnepelte Paulo Dybala gólját a Frosinone ellen 3-0-ra megnyerte összecsapáson, mert jelenleg ezzel tüntetnek a magas jegyárak ellen.

Abban a pillanatban pedig az argentin ennek itta meg a levét.

A 30 méteres bomba a felső sarokba különleges gól volt, hiszen november óta nem talált a hálóba a Serie A-ban a támadó. Összesen pedig ez volt a harmadik találata az idei bajnoki szezonban, ami eléggé nyugtalanító lehet számára, hiszen az elmúlt idényben karriercsúcsot jelentő 22 gólt lőtt.

Dybala elég boldog lehetett, hogy megszakította a 10 mérkőzésen át tartó rossz sorozatát. Gólörömében Cristiano Ronaldót imitálta, míg a portugál az argentin "gladiátor maszkjával" ünnepelt.

Ronaldo előtte is örült már hasonlóan, hogy ezzel is támogassa csapattársát. Dybalának ez nagyon jól esett a szupersztártól, akivel jól kijön a pályán kívül is.

A pályán azonban még össze kell csiszolódniuk. A Frosinone elleni volt az első alkalom, hogy mindketten betaláltak a hálóba.

Dybala legjobb teljesítménye a szezonban a Basel elleni BL-mérkőzés volt, amikor Ronaldo eltiltott volt, ő pedig mesterhármast szerzett.

Az argentin tehát szenved a kapu előtt azokon a mérkőzéseken, amikor együtt kell játszania a portugállal.

Múlt szemptemberben mondta Dybala azt, hogy szerencsésnek érzi magát, mert Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval is együtt játszhat. Most felmerülhet bennünk a kérdés, hogy valóban így gondolja-e még a dolgot.

Argentína egyik nagy problémája, hogy nem találnak helyet Dybalának Messi mellett a pályán. Ennek jó példája, hogy a nyári világbajnokságon csak 22 percet töltöttek együtt a gyepen.

Ez még nem vetítené előre azt, hogy a másik világklasszis játékossal sem jöhet ki jól a támadó, hiszen Dybala és Ronaldo különböző karakterek.

A válogatottban való sikertelenségére még ugyan rá lehet fogni, hogy hasonló módon játszik Messivel, ugyanúgy a jobb oldalon viszik a támadásokat.

Dybala és Ronaldo azonban "papíron" teljesen rendben vannak egymással.

A Juve hisz az argentin képességeiben, ravaszságában, cselezőkézségében és a gyilkos bal lábában, ez pedig tökéletesen passzolhatna a gólgyáros Ronaldóhoz.

Azonban Paulo Dybala helyett inkább Mario Mandzukic találta meg számításait Ronaldo partnereként, hiszen a horvát a legjobb szezonját futja a Juvéban. Dybala pedig épp az ellenkezőjét: a legrosszabbat.

Edzőként Massimiliano Allegrinek kellene a helyzetet kezelnie, és ő a jelek szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a csapatban az argentin.

Dybala 18 mérkőzésen volt kezdő a bajnokságban, ennek ellenére kevés gólt szerez, míg a lövési hatékonysága rendkívüli módon visszaesett.

Másfelől Allegri elmondta, hogy Dybala néha "kihúzza őket a csávából" a képességeivel.

- Sokat fejlődik az én szemszögemből, ő egy nagyon fontos játékos számunkra, mert a csapat profitál a játékából.

- Mindig azt mondtam, hogy az ő tehetségével néhány mérkőzésen box-to-box középpályás (értsd: a két tizenhatos között ingázó játékos - a szerk.) is lehetne.

Azonban, amikor Allegri azt mondta, hogy kulcsszereplő a játékban, ezzel nehéz egyetérteni, mert az edző gyakorlatilag elismerte, hogy már nincs bérelt helye a csapatban Dybalának.

- Paulo egyetlen gondja az, hogy évekig egy támadóval játszottunk, most pedig kettővel (Ronaldo és Mandzukic) - mondta a Juve edzője a Frosinone elleni győzelem után.

- Cristiano és Paulo gyakran együtt játszanak és fognak is, de mindenkinek keményen kell dolgoznia, hogy egyensúlyban legyenek a dolgok.

- Minden attól függ, hogy melyik csapat ellen játszunk. Ha az ellenfél betömörül, akkor körbe kell passzolni őket. Ha területeket hagynak, akkor azokat kell kihasználni.

Úgy tűnik, Dybala nem érzi azt, hogy kihagyhatatlan lenne Allegri csapatából.

A Parma elleni döntetlen alkalmával például egy percet sem kapott, és láthatóan nagyon dühös volt emiatt a játékoskijáróban, amikor elviharzott.

- Nem láttam ezt - mondta az esetet követően Allegri.

- Szerintem csak nagyon fázott.

Dybala inkább azt érezheti, hogy ő lett "feláldozva" azért, hogy a csapata jó legyen.

Ráadásul, miután elnézést kért kirohanásáért, egyből megbocsátott neki Allegri, aki lezárta az ügyet. Ugyanakkor Dybala már nem biztos kezdő.

Természetesen ez a tény beindította az átigazolási pletykákat körülötte, hiszen egy top játékostól nem megszokott, hogy a padot koptatja.

Az egyik pletyka szerint a Juventus elcserélné Dybalát Mohamed Salah-ra a Liverpoollal.

- Ki az a játékos, aki jobb, mint Dybala? Nehéz Messit szerződtetni. Még Neymar sem biztos, hogy az - reagált a Juventus igazgatója, Fabio Paratici.

Ezzel együtt Dybala sorsa az utóbbi időben bizonytalan lett.

Szerencsés helyzetben van azonban az olasz szakvezető, hogy olyan játékosok közül válogathat a jobb szélre, mint Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi vagy Cancelo.

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban Dybala számára ez a szituáció egyáltalán nem lehet megnyugtató.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!