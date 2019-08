Elköszönt csapatától Torghelle Sándor

Érzelmes búcsút vett az MTK labdarúgója.

Közösségi oldalán mondott búcsút az -nak a volt válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor.

A rutinos támadó karrierje során 159 alkalommal ölthette magára a kék-fehérek szerelését, ezeken 57 gól és 25 gólpassz volt a mérlege.

Torghelle 2014-ben tért vissza az MTK-hoz a MOL Fehérvár együttesétől, azóta erősítette őket az -ben és az NB II-ben is.

A csatár közleményét változtatás nélkül közöljük.

Különleges volt ez az este, hàlás vagyok érte a Baráti Körnek. Mindig is úgy gondoltam, hogy az MTK-hoz tartozni rangot jelent, becsülni, tisztelni kell a klub múltjàt, át kell tudni érezni ennek a közösségnek a szellemiségét. Sokszor önfejű vagyok, a magam útját járom, mondom, amit gondolok, teszem, amit jónak látok - az MTK így fogadott el, s talán nagyképűség nélkül mondhatom: így szeretett meg. Már az első időszakomban, fiatal koromban is becsülték a szurkolók azt, amit képviselek, és az elmúlt években is mindvégig mellettem voltak, hittek bennem.

Az az igazság, hogy büszkévé tett, hogy időnként velem példálóztak, hogy a magyar futball kicsit velem azonosította az MTK-t. Sosem éltem vissza ezzel, sőt igyekeztem méltó mód képviselni ezt az egyesületet. Rengeteg szép és persze fájó emléket viszek magammal, köszönöm, hogy azok az emberek, akiknek a véleménye igenis számîtott nekem, végig bíztak bennem, segítettek, hogy elérjem a céljaimat. Fülöp Ferenctől kezdve, Garami Józsi bácsin át Domonyai Làszlóig. Köszönöm a szurkolóknak, a Baràti Körnek és a társaknak ezeket a felejthetetlen emlékeket, az MTK örökre bennem marad, és remélem, én is sokat tudtam adni a klubnak. Sok sikert ès a MTK múltjához illő jövőt kívánok! - írja bejegyzésében Torghelle.

