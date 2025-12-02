Egy meccs, több lehetőség – így építs magadnak fogadást a Fogadáskészítővel

Mi az a Fogadáskészítő a TippmixPRO-n?

A Fogadáskészítő lényege egyszerű, mégis zseniális: egyetlen mérkőzésre vonatkozóan kombinálhatod össze a különböző tippjeidet (kötéstiltás nélkül). Kimenetel, gólszám, gólszerző – ha mindháromra van tipped egy adott meccs kapcsán, ezeket egyetlen szelvényen, kombinált szorzóval küldheted játékba. Így nem veszik el a fókusz, egyszerűbb követni az eseményeket, latolgatni az esélyeket, viszont, mivel a tippsor több elemből áll össze, a nyeremény is magasabb lehet.

A Fogadáskészítő funkció nemcsak a labdarúgás kapcsán érhető el, alkalmazható a tenisz, a kosárlabda, a jégkorong, a kézilabda, az amerikai foci, a snooker és számos e-sport esetén is.

Hogyan működik a Fogadáskészítő a gyakorlatban?

A TippmixPRO felületén az adott mérkőzésnél keresd a „Fogadáskészítő” fület. Itt akár százas nagyságrendű, ez eltérő számú lehet – a klasszikus végeredménytől kezdve az első gólszerző személyén át egészen a sárga lapok számáig. Az általad kiválasztott opciók automatikusan kombinálódnak, és a rendszer azonnal mutatja a várható nyereményszorzót. A funkció élő fogadások esetén is működik, így menet közben is reagálhatsz a pályán történt eseményekre.

Premier League: az Arsenal az élen

Az angol TOP ligában jelenleg az Arsenal áll az élen 30 ponttal, mögötte kissé lemaradva 25 ponttal a Manchester City és 24 ponttal a Chelsea, illetve az Aston Villa. Ami a magyar szurkolóknak különösen fontos: a Liverpool keretében három honfitársunk is szerepel – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin. Arne Slot csapata november végén három vereség után talpra állt, a West Ham elleni győzelemnél két magyar játékos is a kezdőben kapott helyet (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos). Pécsi Ármin pedig még várja az adódó alkalmat a bemutatkozásra.

A góllövőlistát Erling Haaland vezeti 14 találattal. Ez kiváló kiindulópont a Fogadáskészítőhöz: gólszerző fogadás kombinálva a várható gólszámmal – az ilyen típusú konstrukciók itt igazán kifizetődők lehetnek.

Izgalmas meccsek jönnek még a héten, például szerdán a Liverpool Sunderlanddel mérkőzik meg, csütörtökön a Manchester United és a West Ham, szombaton pedig az Aston Villa és az Arsenal lép pályára egymás ellen.

LaLiga: taktikai játék és meglepetések

A spanyol bajnokságban a Barcelona vezet 34 ponttal, nyomában a Real Madrid és a Villarreal. A LaLiga sajátossága a labdabirtoklásra épülő játék, a technikai futball és a hazai pálya ereje. A kisebb klubok saját közönségük előtt képesek meglepetéseket okozni, ami a fogadók számára is izgalmas lehetőségeket rejt.

A góllövőlistát Kylian Mbappé vezeti 14 góllal vezeti, míg a 18 éves csodagyerek, Lamine Yamal már 5 gólt és 7 gólpasszt jegyez. Yamal nemrég úgy nyilatkozott: célja a szórakoztatás, nem a rekordok döntögetése. Ez a mentalitás látványos, kockázatvállaló játékot eredményez – pont azt, amire érdemes odafigyelni a fogadások során.

A LaLigában sem fogunk unatkozni a héten! Szerdán a Bilbao és a Real Madrid mérkőzik meg, szombaton több mérkőzés is lesz többek között Betis-Barcelona, vasárnap pedig ismét pályára lép a Real Madrid, ezúttal a Celta Vigo ellen.

NB I: célegyenesben az őszi szezon

Idehaza a Debrecen VSC áll a tabella élén, szorosan mögötte a Ferencváros és a Paks. A Fradi legutóbb Felcsúton győzött 2-1-re a Puskás Akadémia ellen – Varga Barnabás nélkül, aki pihenőt kért. Robbie Keane csapata ezzel fellépett a tabella második helyére. A magyar bajnokság kiszámíthatatlansága és fordulatossága izgalmas lehetőség a sportfogadóknak, a Fogadáskészítővel pedig egyetlen meccsre fókuszálva készíthetünk előnyös kombinációkat.

Például hétközben a Kazincbarcika-Győr majd a Kisvárda-FTC elmaradt meccseket pótolják be. Érdekesség, hogy a hétvégén pedig ugyan ezek csapatok (csak fordított pályaválasztással) újfent játszanak egymással a IX. kerületben és Győrben.

3De ezen kívül még Keleti rangadóra is fogadhatunk, hiszen szombat délben a Diósgyőr fogadja a Nyíregyháza csapatát. Az előzetes odds alapján a hazai csapat kicsit esélyesebb (2,36) a nyírségi gárda ellenében (2.95).

Hétvégén a Debrecen fogadja a dobogóra kapaszkodó Puskás Akadémia csapatát. Aki arra tippelne, hogy a DVSC a forduló után is az élen marad – akár győzelemmel, akár egy döntetlennel –, annak az odds-ok még kedvezőek, hiszen a Loki-siker 2,90-es szorzóval fogadható, szemben a PAFC 2,41-es győzelmi szorzójával.

A Fogadáskészítő azoknak szól, akik egy mérkőzésre koncentrálva szeretnék maximalizálni az élményt és a potenciális nyereményt. Nem kell tucatnyi meccset figyelned – elég egyetlen találkozó, a lényeg, hogy megfelelő mélységben elemezd a lehetőségeket.

Próbáld ki a TippmixPRO Fogadáskészítőjét a következő Premier League-, LaLiga- vagy NB I-es fordulóban!

*SZPONZORÁLT TARTALOM*