Egy angol játékos elmondta, hogy meleg

A Blackpool támadója, Jake Daniels elmondta, hogy meleg. Justin Fashanu óta ő az első, aki ezt felvállalta az angol futballisták közül.

A 17 éves játékos a hónap elején debütált a klubjában és immár azon kevés férfi sportoló egyike, aki LMBTQ+-ként azonosítja önmagát.

„Ez a szezon fantasztikus volt számomra a pályán – írta a Blackpool honlapj – A pályán kívül azonban titkoltam az igazi énemet és azt, aki valójában vagyok. Egész életemben tudtam, hogy meleg vagyok, és most úgy érzem, készen állok arra, hogy elmondjam ezt és önmagam legyek. Ez egy lépés az ismeretlenbe, az egyik első futballista vagyok ebben az országban, aki felfedte, hogy meleg, de több sportoló is inspirált, hogy legyen bátorságom és elszántságom erre a bejelentésre. Nagy támogatást és sok tanácsot kaptam a családomtól, a klubomtól, az ügynökömtől, akik az érdekeimet figyelve támogattak a lépésemben. Bíztam a csapattársaimban, akik elfogadták a hírt, és támogatták a döntésemet, hogy a nyilvánosság elé álljak. Egész életemben utáltam hazudni, és úgy éreztem, változtatnom kell.. Ezzel magam is példakép akarok lenni. Vannak emberek, akik olyanok, mint én és nem érzik jól magukat. Csak azt akarom mondani nekik, hogy nem kell megváltozniuk. Az a legfontosabb, hogy te boldog legyél.”

Daniels mellett kiállt a klubja, valamint a Profi Labdarúgók Szervezete is.