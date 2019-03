De Bruyne elmondta, melyik PL-csapatnak szurkolt

A Manchester City középpályása érdekes titkot fedett fel.

A középpályása, Kevin De Bruyne elmondta, hogy gyermekkorában -szurkoló volt és Michael Owen volt a példaképe.

Owen 158 gólt szerzett 297 mérkőzésen a Liverpoolban 1996 és 2004 között.

8 év alatt az angol támadó 6 trófeához segítette a Vörösöket.

De Bruyne elismerte, hogy gyermekként a Liverpool volt a kedvenc csapata, Owen pályafutását pedig kitüntetett figyelemmel kísérte.

- Liverpool-drukker voltam. A családom egyik része, akik Angliában laknak, ők a Liverpoolért szorítottak, szóval én is - mondta el titkát De Bruyne a Match of the Day Magazin-nak.

- Imádtam MIchael Owen játékát, mert én is kis termetű és gyors voltam. Ilyen szempontból magamhoz hasonlítottam őt. Kedveltem még Zidane-t és Ronaldinhót is. Ők nagyon technikás játékosok voltak.

