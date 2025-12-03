A magyar válogatott támadó duplájával jutott tovább a DAC a Szlovák Kupában

A liga honlapja szerint a 22 éves csatár végigjátszotta a meccset, amelynek 43. és 87. percében volt eredményes. A magyar válogatott támadón kívül Ammar Ramadan volt még eredményes.

Redzic a bajnokságban hét gólnál jár 16 forduló után.

A DAC győzelmének köszönhetően továbbjutott a Szlovák Kupa negyeddöntőjébe.

A lefújást követően Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője elégedetten értékelte a látottakat.

– Elégedettek vagyunk a kitűzött cél teljesítésével, vagyis azzal, hogy továbbjutottunk. A mérkőzés nem volt túl szép, inkább egy tipikus kupameccsre hasonlított, melyen érezhető volt a túlzott teher. Szerettünk volna nyerni, és kivártuk azokat a lehetőségeket, amelyeket aztán hatékonyan ki tudtunk használni. Végül 3:0-ra győztünk, bár a második találatunk előtt akár kaphattunk is volna egy gólt. A továbbjutás megvan, ebből a szempontból elégedettek vagyunk, és már a vasárnapi derbire készülünk – húzta alá a 44 éves szakember.

A Nagymihály vezetőedzője, Anton Soltis érthető módon sokkal csalódottabb volt a mérkőzés után:

– Lehetőséget adtunk azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. Emiatt a játékrendszerünkön is változtattunk. Az első félidő részünkről rendben volt, egyetlen hibát leszámítva. Támadásban ugyan nem mutattunk sokat, de védekezésben helyt álltunk. A második játékrészben volt két nagy helyzetünk, ezeket be kell rúgni. A második gól után az ellenfél már átvette a mérkőzés irányítását. A találat előtt még tehettünk volna valamit, de ez nem sikerült. A Dunaszerdahely megérdemelten nyerte meg a mérkőzést – zárta gontolatait.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.