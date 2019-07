A kispadon esett össze a Fradi korábbi bajnoka, Neagoe

Sokkoló jelenet történt a FC Dinamo Bucuresti és CS Universitatea Craiova román bajnoki rangadója során - szúrta ki az ulloi129.hu.

A Dinamo 51 éves trénere, Eugen Neagoe - aki a Ferencvárossal játékosként bajnokságot és kupát is nyert - összeesett a kispadnál, mentővel kellett kórházba szállítani.

Az elsődleges hírek csak annyit szögeztek le, hogy a szakemberről már orvosok gondoskodnak. A 22 óra után érkező információk szerint a tréner enyhébb szívrohamon esett át, állapota jelenleg stabil.

VIDEÓN AZ ESET:

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ