70 millióért vihetik Szoboszlait Lipcséből

A német sportsajtó szerint Szoboszlai Dominik kivásárlási árát 70 millió euróban határozta meg az RB Leipzig.

A magyar válogatott szélső a télen 22 millió euró ellenében került a Salzburgtól a lipcseiekhez, ahol 2026-ig szóló szerződést írt alá. Ha tehát valamelyik csapat az elkövetkezendő átigazolási szezonok során úgy gondolja, hogy szívesen látná a soraiban a 20 esztendős játékost, mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Értékesítés esetén Szoboszlai előző klubja sem járna rosszul, ha megfizetik a kivásárlási árat, akkor annak 20%-a, azaz 14 millió euró az osztrákokat illetné.

Mielőtt a fiatal titán lipcsébe tette volna át székhelyét, számos topklubbal is szóba hozták, a Bayern München, a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, a Liverpool, a Dortmund és a Chelsea csak néhány példa a sok közül.

Az már most látszik, hogy Szoboszlainak kulcsszerepet szán Jesse Marsch edző, hiszen hosszú kihagyását követően már a Leipzig mindhárom bajnokiján és a kupameccsén is szóhoz jutott, a Stuttgart ellen ráadásul kétszer is betalált.

Reméljük, az angolok ellen is folytatja jó szériáját.

