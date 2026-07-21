Zidane firma su contrato para dirigir a Francia

La leyenda francesa Zinedine Zidane ha decidido su futuro en los banquillos al firmar oficialmente un contrato para dirigir a la selección francesa de fútbol hasta mediados de 2030, según confirmó el reconocido experto italiano en fichajes Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial en la plataforma "Instagram" la noche de este martes.

Romano reveló que el acuerdo está totalmente cerrado y que Zidane, de 54 años, asumirá oficialmente el cargo como sucesor del entrenador Didier Deschamps, quien puso fin a una etapa de 14 años al frente del cuerpo técnico de la selección de "Les Bleus".

Este movimiento pone fin a las especulaciones que se prolongaron durante largos años, especialmente tras los grandes éxitos que Zidane logró durante su trayectoria como entrenador con el Real Madrid español entre 2016 y 2018, y luego de 2019 a 2021, cuando se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa tres veces consecutivas, además de conquistar el título de la Liga española en dos ocasiones.

Deschamps se había despedido de su cargo tras una trayectoria brillante, en la que condujo a Francia a la conquista de la Copa del Mundo de 2018, al subcampeonato en la edición de 2022 y luego al cuarto puesto en la última edición de este año.

Zidane atesora grandes logros como jugador, ya que se coronó con Francia campeón de la Copa del Mundo de 1998 y de la Eurocopa de 2000, y también conquistó la Liga de Campeones de 2002 con el Real Madrid. Puso fin a su carrera en la final del Mundial de 2006 ante Italia con una célebre expulsión tras un cabezazo a Marco Materazzi.

Y ahora, "Zizou" regresa para conducir a una nueva generación de estrellas francesas hacia más títulos, en una misión que se extiende hasta el Mundial de 2030.