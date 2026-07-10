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Yamal elogia a Ronaldo: «Se parece a Brad Pitt»

C. Ronaldo
L. Yamal
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Declaraciones impactantes del mago de España

Lamine Yamal, estrella de la selección juvenil española, admira a Cristiano Ronaldo pese a que España eliminó a Portugal del Mundial 2026.

Yamal declaró a los medios: «El carisma es cuando alguien entra en una habitación y, al instante, sientes que su presencia es diferente a la de los demás», y subrayó que algunas personalidades tienen un impacto excepcional con solo aparecer.

El joven jugador del Barcelona añadió: «Es como ver a una estrella en una película y pensar: ¡Guau! Como Brad Pitt», y afirmó que esa descripción se ajusta más a Ronaldo que a cualquier otro futbolista.

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Yamal añadió: «En el fútbol, Cristiano es el mejor ejemplo de carisma», destacando el prestigio del capitán luso dentro y fuera del campo.

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Sus palabras cobran peso, pues ya se midió a Ronaldo con España y ayudó a eliminar a Portugal del Mundial en un duelo clave.

Pese a la diferencia de edad, Yamal reafirma su respeto por Ronaldo y subraya que su influencia trasciende los goles, pues se basa en su presencia, personalidad y capacidad de imponerse dondequiera que vaya.

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