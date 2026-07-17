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Abdelmawgood Samir

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Ya está decidido: Zidane será el seleccionador de Francia

Francia
Z. Zidane
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Adiós, Deschamps

Tras meses de especulaciones, El periodista italiano Fabrizio Romano, experto en fichajes, confirmó el acuerdo entre la leyenda Zinedine Zidane y la Federación Francesa de Fútbol para que sea el nuevo seleccionador de los «Les Bleus», reemplazando a Didier Deschamps.

En su cuenta de Facebook, Romano confirmó que «Zizou» aceptó todas las condiciones del contrato y definió el equipo técnico que le acompañará.

El periodista italiano añadió que el exentrenador del Real Madrid ya había dado su visto bueno al proyecto desde hace tiempo; desde diciembre había rechazado ofertas de grandes clubes europeos para esperar esta oportunidad.

Según Romano, ya se definieron los detalles del cuerpo técnico y Zidane firmará en los próximos días, una vez que Deschamps concluya su participación en el Mundial 2026.

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