Xolos de Tijuana vs Pumas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Xolos recibe a Pumas este viernes 27 de febrero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente, como parte de la actividad de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Xolos de Tijuana vs Pumas del torneo Clausura 2026

Tijuana ha tenido un paso irregular en lo que va de la competencia, pues solamente han ganado en una ocasión en el semestre y esperan poder sumar de a tres una vez más en casa, cuando se vean las caras con los Felinos.

El conjunto de la UNAM, junto con Toluca, son los únicos invictos que quedan en el futbol mexicano y buscará mantener ese estatus en una cancha que históricamente se le complica visitar desde la llegada de los fronterizos a la primera división.

Cómo ver Xolos de Tijuana vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Xolos de Tijuana vs Pumas

Liga MX - Clausura Estadio Caliente

El partido se disputa este viernes 27 de febrero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Caliente.

México: 21:06 horas

Estados Unidos:22:06 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (sábado 28)

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra Club Universidad Nacional alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Abreu Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Xolos de Tijuana

Con un paso irregular, los Xolos están urgidos de una victoria cuanto antes a mitad de la fase regular, pues será clave para sus aspiraciones que puedan volver a sumar de a tres para pensar por un lugar en la Liguilla, donde ahora clasificarán nuevamente los primeros ocho de la tabla general al ser eliminado el Play-In.

Sebastián Abreu seguirá sin poder contar con su figura, Gilberto Mora, el cual aún sigue en su recuperación de una lesión de pubalgia y se espera que ya pueda estar de regreso con Tijuana en las próximas semanas para encarar la recta final de la competencia.

Noticias de Pumas

Después del duro golpe que fue ser eliminado de la Concacaf Champions Cup en la primera ronda por parte del San Diego FC, los Pumas han mejorado notablemente en su rendimiento y se mantienen invictos en el Clausura 2026, con lo cual, se colocan en tercer lugar de la clasificación.

Los Universitarios únicamente han ganado en tres oportunidades en el Estadio Caliente desde que Xolos llegó al máximo circuito en 2011, siendo una de las canchas que históricamente más se les complica; sin embargo, confían en que con su buen momento, puedan salir victoriosos de la frontera.

Efraín Juárez ya ha logrado recuperar a jugadores lesionados como Pablo Bennevendo y Santiago Trigos, los cuales ya podrían ver minutos en este compromiso, siempre y cuando el estratega mexicano los necesite en el terreno de juego.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

