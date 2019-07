Xavi Simons anuncia que se marcha del Barcelona

El centrocampista de 16 años era la gran perla de la cantera pero no seguirá en el club tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

El pierde a la gran joya de su cantera. Xavi Simons ha anunciado este martes que deja los escalafones inferiores del club blaugrana después de que la entidad y el entorno del jugador holandés de 16 años no hayan llegado a un acuerdo para renovar su contrato.

Tras haber sido capitán en prácticamente todos los equipos de las categorías inferiores, el centrocampista deja la entidad cuando le tocaba dar el salto a la categoría juvenil y dar el salto al Juvenil B, donde ya estaría a sólo dos pasos del primer equipo y podría haber empezado a disputar la .

Simons ha publicado una carta de agradecimiento al Barcelona en las redes sociales aunque aún no ha hecho público en qué club seguirá su carrera como jugador.

“Hoy es un día complicado porque a nadie le gusta despedirse y menos cuando tienes que decir adiós a la que ha sido tu casa tu familia y tu vida desde que tienes uso de razón. No olvidaré nunca cuando me puse por primera vez la camiseta del Barça hace nueve años. Lo hice como jugador del prebenjamín y fue cumplir un sueño. Toca empezar una nueva y emocionante aventura fuera de Barcelona. No podía despedirme sin decir que este club todos sus trabajadores y su espectacular afición tendrán siempre un lugar muy especial en su corazón”, explicó el ya ex culé.