Xavi: "El Barça no se puede permitir esto"

El Barcelona jugará la Europa League a partir del mes de febrero. El equipo azulgrana cayó en el Allianz Arena ante el Bayern y tendrá que luchar, de nuevo, por la segunda competición europea de clubes, como ya lo hizo en la temporada 2003-04. Para Xavi Hernández, entrenador barcelonista, es un duro mazazo. Lo admitió en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que se mostró cabizbajo por el golpe, pero muy claro a la hora de mandar un mensaje: "el Barça no merece estar donde está".

Repasamos las reflexiones del técnico culé tras la derrota 3-0 en Múnich:

Situación de club: "Hoy he visto una realidad muy dura. Por desgracia también la viví como jugador. Lo que puedo decir es lo que les he dicho a los jugadores. No nos podemos conformar, nos tenemos que rebelar. Es una dura realidad, cuesta digerirla. Pero tenemos que hacerlo, empezar de cero, recuperar el barcelonismo y situarlo donde se merece, que no es la Europa League. Sinceramente, pensaba que podíamos competir mejor. Pero nos faltan muchas cosas. Desde hoy, porque siento este club y lo amo, trabajaremos para que esto no vuelva a pasar. Hoy es una situación triste, dura. El Barça no se puede permitir esto. Son muchas circunstancias que nos han llevado donde estamos, pero ahora me siento responsable. Dicho esto, hay que afrontar y competir la Europa League, remontar en LaLiga y competir en la Copa y la Supercopa".

Fracaso o oportunidad: "Te diría que ni una ni la otra, es la realidad. No hemos competido ante el Bayern y no hemos ganado al Benfica. Yo jugué la Europa League, no era el mejor escenario, pero tenemos que competir para recuperar los mejores tiempos. Hoy empieza una nueva etapa con mucha exigencia".

Reconstrucción: "Queríamos competir y continuar en la Champions para ganarla, pero la realidad nos dice que no estamos al nivel del Bayern. Tenemos que recuperar al equipo y a partir de ya empezar esta nueva etapa, rebelarnos ante esta situación y poner al barcelonismo donde se merece, que no es jugando la Europa League. No nos queda otra, se tiene que hacer con exigencia y amor propio, cosas que faltan".

Es lo que hay: "Esto debe ser un punto de inflexión. Lo insisto, hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo. Es una realidad dura, pero es la que hay. Es un mazazo para mí como entrenador, pero el Bayern ha sido superior. Vamos a trabajar para recuperar al Barça, pero hay que cambiar cosas, está claro".