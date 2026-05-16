Wouter Goes se sincera: «Me volví completamente loco»

Wouter Goes recuerda con amargura la final de la Copa de 2025. El defensa del AZ, de 21 años, se dejó llevar por completo en la final perdida contra el Go Ahead Eagles, según cuenta en De Telegraaf.

El defensa, natural de Ámsterdam, concede una entrevista de dos páginas al periódico del sábado.

«Me volví completamente loco. Todo se volvió negro ante mis ojos y solo pensaba en seguir adelante», recuerda el internacional juvenil.

A partir de ahí trabajó en sí mismo y mejoró. Por eso se siente orgulloso de haber ganado la final de la Copa de 2026 contra el NEC Nijmegen.

«Sabía que todos en el campo se reían de mí, pero no me dejé provocar. Superé la situación: fue una victoria sobre mí mismo, porque hace un año habría reaccionado de otra forma».

Parece que sus días en el AZ están contados: su contrato vence en verano de 2028 y no quiere renovar.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 15 millones de euros. A pesar de su edad, ya ha jugado 123 partidos oficiales con el AZ.