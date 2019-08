William Ferreira decide salirse de Always Ready

El delantero uruguayo se cansó de ya no ser tomado en cuenta y alista sus maletas para irse de Bolivia.

El delantero uruguayo William Ferreira no aguantó más y decidió rescindir su contrato con Always Ready, club al que llegó como uno de los principales fichajes a inicios de este año.

Se acabó el ciclo de Ferreira en el club millonario, el uruguayo decidió poner fin a su contrato que lo vinculaba con el club paceño hasta finales de año y prefirió ya no seguir porque no estaba en planes de la institución que en enero pasado daba el batacazo en el mercado de fichajes.

La razón principal para la salida de Ferreira es porque no era tomado en cuenta ni en el equipo que juega el torneo de Reservas de la Federación Boliviana de Fútbol, además que era poco probable que regrese al primer plantel tras fallar el penal frente a Bolívar hace cuatro semanas atrás.

Desde el pasado mes que las cosas no le resultaban a Ferreira, el jugador no pasaba por un buen momento ya que ya no era el mismo del primer semestre cuando era habitual titular en el cuadro de la banda roja.

Las cosas empeoraron el pasado 3 de agosto porque ingresó en los minutos finales y decidió patear el penal que pudo darle un empate valioso a Always Ready frente a Bolívar (0-1) en Villa Ingenio.

Ferreira falló el tiro de aquel partido, la directiva del club decidió castigarlo y lo mandó al plantel de Reservas que dirige Pablo Godoy esperando a que el jugador recupere el nivel que tuvo.

Sin embargo, Ferreira no apareció ni en la nómina de convocados del equipo de Reservas. Godoy explicaba que la razón de la ausencia del uruguayo se daba porque su plantel contaba con delanteros juveniles que debían sí o sí jugar por ser sub-18 (obligatorios en el campeonato).