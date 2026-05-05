Wesley Sneijder aconseja a Virgil van Dijk tras el Arsenal-Atlético

Los analistas de Ziggo Sport, Wesley Sneijder y Toby Alderweireld, elogiaron la actuación de Viktor Gyökeres en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid (1-0). El sueco no marcó, pero amenazó constantemente a la defensa española. Aun así, Sneijder asegura saber cómo marcarlo.

«Ha jugado un buen partido», opina Alderweireld. «Es fuerte, controla bien el balón, tiene mucha capacidad de carrera. Se nota que su bagaje técnico no es el de un delantero de primer nivel, pero el resto lo tiene».

En el 66’, falló el 2-0 al rematar alto un centro desde la izquierda, aunque el Arsenal aguantó el 1-0 y avanzó a la final.

«No era fácil, pero el remate debía ir a puerta. Aun así, esta noche fue clave para el Arsenal; pesó en la defensa. Es un delantero muy completo», concluye el exdefensa del Tottenham Hotspur, archirrival de los gunners.

El 20 de junio, día grande para Suecia, Gyökeres se medirá a Holanda en el Mundial. ¿Sufrirá la Oranje? «Solo si lo marcan como Pubill», responde Sneijder.

«Se le plantaba en cada duelo. Sí, eso lo vas a perder. Ya nos decíamos en el estudio: “¡Mantened la distancia!”. De todas formas, él gana el duelo, justo lo que busca. Quiere sentirte, gira, se lanza con el cuerpo y se escapa».

«¡No lo hagas! Deja que gire y luego estar encima de él. Muchos defensas, los menos avispados, cometen ese error. Así que, Virgil: ¡mantén la distancia!», concluye Sneijder, aconsejando al capitán de la selección holandesa.