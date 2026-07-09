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Wahbi reflexiona antes de decidir... ¿Jugará Sibari contra Francia?

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
M. Ouahbi
I. Saibari
Francia
Marruecos
EE. UU.

La participación del delantero de los Leones del Atlas ante los Galos está en el aire

Ismael Sibari, recién fichado por el Bayern de Múnich, se perdió el entrenamiento de Marruecos del miércoles por una lesión.

Marruecos se prepara para enfrentar a Francia este jueves en los cuartos de final del Mundial 2026.

Sufrió una lesión en el minuto 22 del duelo de octavos ante Canadá y fue reemplazado por Sofiane Rahimi.

Los Leones del Atlas avanzaron a cuartos tras vencer 3-0 a Canadá, con gol de Rahimi.

Según Foot Mercato, citando a BeIN Sports, su presencia ante Francia es dudosa tras ausentarse del último entrenamiento.

World Cup
Francia crest
Francia
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Marruecos crest
Marruecos
MAR

El cuerpo médico marroquí evalúa su evolución y prefiere no arriesgarlo.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, aguardará hasta el último momento, pero todo indica que Sibarí se perderá el encuentro.

Sibari es el máximo goleador de Marruecos en el Mundial 2026, con tres tantos marcados en la fase de grupos.


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