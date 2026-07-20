Vuelve la Finalissima... ¿Se vengará Messi de España en Catar?

Se habla de nuevo de un posible España-Argentina en la Finalissima, que daría a Messi la oportunidad de vengarse tras perder ayer la Copa del Mundo 2026 (0-1).

La Finalissima estaba prevista para marzo, pero las tensiones por la guerra con Irán obligaron a cancelarla. Ahora se negocia reanudar el torneo en el próximo parón internacional.

Según la emisora argentina «DSports 103.1 FM», las negociaciones para que Argentina y España se midan en noviembre en el estadio Lusail de Catar están muy avanzadas.

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Para Messi y sus compañeros es una revancha tras perder la final del Mundial 2026, en la que el astro quedó sin su tercer título mundial.

De confirmarse, los aficionados disfrutarán de un duelo entre dos de las mejores selecciones del mundo: España buscará reafirmar su dominio, mientras que Messi y los suyos querrán redimirse y demostrar que la final perdida fue solo un tropiezo.

Messi ya celebró allí su título mundial ante Francia en 2022, y ahora ve el Lusail como un talismán.