Vuelve el Vinicius de Solari

Como en 2019, ante la Atalanta se echó el equipo a la espalda. En el Real Madrid creen mucho en él y Zidane le felicitó en público y privado.

Minuto 52 del Real Madrid-Atalanta, con 1-0 aún en el marcador: Vinicius, casi en la frontal de su área, roba la pelota con un autopase para sortear a un rival, se la entrega a Mendy y sale disparado hacia campo contrario; gracias a la pared con el francés, recibe en tres cuartos, se mete entre dos jugadores, le rodean cuatro en total, se acerca a los guantes de Sportiello y chuta fuera mientras él acaba dentro de la portería. La secuencia, de 16 segundos, resume a un futbolista espectacular y a la vez reñido con el gol.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

El brasileño regresó ayer a 2019. Cuidado por un Solari que confió en él ciegamente hasta su grave lesión contra el Ajax, Vini vivió recién cumplida la mayoría de edad un mes y medio a velocidad de vértigo, tirando de un Madrid viudo por la salida de Cristiano el verano anterior. Pero ya con el ex de Flamengo en la enfermería, el club prescindió del técnico argentino y llamó con carácter de emergencia a Zidane, que acudió al rescate un 11 de marzo; tras dos años, Vini continúa tratando de bajarse de la montaña rusa en la que ha ido con Zizou.

Por eso la noche de anoche fue especial para Vinicius, titular por sorpresa cuando más se quiere serlo. En las quinielas previas se le colocaban dos nombres por delante para el cotizado once, los de Asensio y Rodrygo, ambos muy del gusto del entrenador. Sin embargo, ZZ premió su irrupción en el derbi y su primera parte frente al Elche. Y la meritocracia se vio correspondida: fue Vinicius quien empezó a inquietar a la Atalanta, con una internada en el 18' a cuyo centro no llegó Benzema; también quien repitió la amenaza, con una combinación con Karim que terminó en un tiro tapado por Djimsiti; y quien encargó la autopsia de los de Gasperini cuando, muy poco después de finalizar su jugada messiánica con un gatillazo, provocó el penalti que Ramos convirtió en el 2-0.

Zidane: "El penalti lo genera Vinicius, era muy importante meter el 2-0"

Hasta el 69', Vinicius registró cuatro regates (el que más, con Benzema y Kroos) y un 90,47% de acierto en el pase, y se preocupó por defender: aportó una anticipación y seis recuperaciones (el tercero de los blancos). Y él mismo explicó luego su buena reacción a la desilusión por lo que podría haber sido y no fue: "Se marchó por muy poquito, pero lo importante es la victoria. Tengo que seguir mejorando. Zidane me ha dicho que he jugado muy bien. Soy un jugador con mucha personalidad, que fallo y voy a la siguiente. Fue lo que ocurrió en el penalti: él pensó que no iba y sí fui".

Tras añadir que "trabajo todos los días con los compañeros y el míster, me quedo solo con él mejorando cosas", el profesor le felicitó con los medios: "Me alegro por él. Poco a poco. El penalti lo genera él. Con la velocidad que tiene puede poner a cualquier defensa en dificultades. Siempre lo intenta. Era muy importante meter el segundo". Ese penalti, además de crucial, es el cuarto que consigue Vini para el equipo desde su fichaje; ningún compañero en ese tiempo le supera.