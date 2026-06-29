Vinícius y Konya lideran el ataque de Brasil frente a Japón

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha anunciado el once para enfrentar a Japón en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Ancelotti apuesta por un trío ofensivo conformado por Ryan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.
La alineación completa de Brasil es la siguiente:
Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemari - Casemiro - Paquetá - Ryan - Cunha - Vinícius Jr.
Raphinha se pierde el partido por lesión, y Neymar parte desde el banquillo.
Por su parte, Japón sale con:
Suzuki, Ito, Watanabe, Taniguchi, Duan, Sano, Kamada, Nakamura, Ito, Ueda y Maeda.
Brasil lideró el Grupo C con 7 puntos, superando a Marruecos por diferencia de goles, y Japón terminó segunda del Grupo F, tras Holanda.