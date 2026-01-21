Villarreal vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Villarreal recibe a Real Madrid este sábado 24 de enero a las 21:00 horas en el estadio de la Cerámica, por la vigésima primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Villarreal vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

El Submarino Amarillo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Real Betis en la fecha 20, con tarjeta roja incluida para Santiago Comesaña. El equipo dirigido por Marcelino García Toral es tercero en la clasificación con 41 puntos, a ocho de distancia del líder.

Por su parte, los Merengues vencieron por 2-0 a Levante en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Kylian Mbappé y Raúl Asencio. El cuadro a cargo de Álvaro Arbeloa es segundo en la tabla con 48 unidades, solo una por detrás del Barcelona en la lucha por el título.

Cómo ver Villarreal vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Villarreal vs Real Madrid

Primera División - Primera División Estadio de la Ceramica

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de la Cerámica.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo sigue sin ganar en la Champions League, después de su derrota de mitad de semana a manos de Ajax en calidad de local por 1-2, aún con el tanto de Tani Oluwaseyi.

Villarreal solo suma un punto en el torneo continental, en un desempeño decepcionante con solo una presentación más en Europa en su calendario.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues consiguieron un enorme respiro en la Champions League con una impresionante victoria por 6-1 sobre Mónaco en el Santiago Bernabéu. Los Blancos se lucieron con un doblete de Kylian Mbappé, junto a las anotaciones de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

