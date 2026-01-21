'¡También soy humano!' - Vinicius Junior da una respuesta emocional a los abucheos de los aficionados del Real Madrid y habla sobre su futuro tras la exhibición en la Champions League contra el Mónaco
Brasileño herido por días 'complicados' y silbidos en el Bernabéu
Vinicius ofreció una entrevista sincera después del partido tras la victoria contundente de Madrid sobre Mónaco, hablando sobre el impacto mental de unas semanas turbulentas. El delantero se ha encontrado siendo el objetivo de los pitos de secciones del público del Bernabéu tras una caída en el rendimiento colectivo, una reacción que admite le ha dolido profundamente.
"Jugar para el club más grande del mundo es muy complicado, las exigencias son extremadamente altas", dijo Vinicius a Movistar+. "Pero yo también soy humano. No quiero que me abucheen en mi casa, donde me siento muy cómodo. En los últimos partidos, no me sentí cómodo porque cada vez que hice algo mal, fui abucheado." Aunque reconoce que los aficionados "pagan una entrada muy cara" y tienen derecho a exigir excelencia, admitió que el reciente ambiente había sido "muy complicado".
- Getty Images Sport
El extremo niega su papel en la salida del entrenador y demanda unidad
El brasileño también aprovechó la oportunidad para distanciarse del drama fuera del campo que envuelve al club, específicamente el reciente cambio en el banquillo. Vinicius negó tener alguna influencia en la salida de Xabi Alonso, en medio de informes sobre una relación tensa entre ambos. El jugador de 25 años, quien abrazó al nuevo entrenador Álvaro Arbeloa en la banda el martes por la noche, expresó su frustración por ser un foco constante de controversia.
"Siempre estoy en el centro de todo y no quiero estar allí por cosas fuera del campo. Quiero estar allí por lo que he hecho por este club," afirmó con firmeza. Haciendo un llamado a la unidad para salvar la temporada tras la eliminación de la Copa del Rey y una final de Supercopa de España perdida, añadió: "En casa, necesitamos el apoyo de nuestros aficionados para que todo vuelva a la normalidad. Si estamos juntos, esta temporada irá mejor."
Prosperando junto a Kylian Mbappe en un sistema fluido
En el campo, Vinicius silenció a sus críticos con una exhibición deslumbrante que orquestó la demolición de Mónaco. El extremo fue el arquitecto del festín, finalmente anotando él mismo después de asistir a sus compañeros durante toda la noche. Habiendo dado ya tres asistencias para destrozar al equipo de la Ligue 1, Vinicius describió su propio gol como un momento de "liberación" después de un período lleno de presión.
"Fue un momento muy bonito. Había dado muchas asistencias y todos me decían que tenía que marcar", reveló. El brasileño atribuyó su dominante actuación a la fluidez del ataque del equipo, señalando lo fácil que es combinar con Kylian Mbappe cuando el equipo mueve el balón con tanta velocidad. "Entramos muy concentrados, moviendo el balón de un lado a otro. De esa manera puedo tocar mucho el balón, y eso es lo mejor para mí", explicó.
- Getty Images Sport
Vinicius envía mensaje de contrato a Florentino Pérez
Finalmente, Vinicius abordó la especulación sobre su futuro a largo plazo en la capital española. Con su contrato actual acercándose a su fin, envió un mensaje de calma a la afición y a la directiva, insistiendo en que no tiene prisa por forzar las negociaciones.
"Me queda un año más de contrato", reveló. "Confío en el presidente, él confía en mí y no hay prisa." Concluyó reafirmando su deseo de quedarse en el club por mucho tiempo, con el objetivo de "jugar feliz y marcar goles" mientras busca liderar al Real Madrid de vuelta a los títulos.