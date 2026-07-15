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Vídeo: Yamal se burla de Francia

Francia vs España
Francia
España
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L. Yamal
Francia
España
EE. UU.

La joven estrella española siempre brilla ante los galos.

Lamine Yamal, joven estrella de España, se burló de Francia tras eliminarles del Mundial 2026 y avanzar a la final.

La selección española venció 2-0 a Francia en la semifinal del martes y espera en la final del domingo al ganador del Inglaterra-Argentina de este miércoles.

«El Chiringuito» publicó en X un vídeo del jugador.

En él se le ve señalando el escudo de España y escribiendo: «España a la final... Lo siento, lo siento» (en francés), con un emoji llorando.

El jugador del Barcelona suele destacar ante los Bleus: ya marcó en la semifinal de la Euro 2024 (2-1).

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Además, anotó un doblete en la semifinal de la Liga de Naciones 2025, que España ganó 5-4.

Ayer forzó un penalti en la primera parte que Mikel Oyarzabal transformó en el 1-0.



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