Vídeo: Yamal se burla de Francia

Lamine Yamal, joven estrella de España, se burló de Francia tras eliminarles del Mundial 2026 y avanzar a la final.

La selección española venció 2-0 a Francia en la semifinal del martes y espera en la final del domingo al ganador del Inglaterra-Argentina de este miércoles.

«El Chiringuito» publicó en X un vídeo del jugador.

En él se le ve señalando el escudo de España y escribiendo: «España a la final... Lo siento, lo siento» (en francés), con un emoji llorando.

El jugador del Barcelona suele destacar ante los Bleus: ya marcó en la semifinal de la Euro 2024 (2-1).

Además, anotó un doblete en la semifinal de la Liga de Naciones 2025, que España ganó 5-4.

Ayer forzó un penalti en la primera parte que Mikel Oyarzabal transformó en el 1-0.







