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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Yamal baila para celebrar el pase a cuartos de final

Portugal vs España
Portugal
España
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España vs Belgium
Belgium
L. Yamal
Portugal
España
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Bélgica

«La vida parece bonita»

Adidas ha publicado un vídeo donde Lamine Yamal celebra con humor el pase de España a cuartos del Mundial 2026.

La selección española avanzó tras vencer a Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, con un gol de Mikel Merino en el 90+1.

En el clip, Yamal baila y sonríe con un par de zapatillas Adidas, mientras la marca añade: «La vida parece bonita» y, en la parte superior, «Esa sensación cuando te clasificas para cuartos de final», enlazando a la cuenta del jugador en TikTok.

@adidas

life feels good @Lamine Yamal #lamineyamal #FIFAWorldCup #adidas

♬ Y QUE FUE? - TRILLBILL

El clip se viralizó rápidamente, pues los aficionados lo vieron como reflejo del buen ambiente en la concentración española tras el pase a la siguiente ronda.

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España
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Belgium
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La cuenta también compartió un breve reto entre tres estrellas españolas: debían meter el balón en una caja pequeña.

La selección española se prepara para enfrentarse a Bélgica en cuartos de final, tras eliminar a Estados Unidos por 4-1.

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