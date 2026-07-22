Vídeo: una imagen polémica entre Ramos y Messi

Sergio Ramos provocó una gran polémica después de compartir en su cuenta de Instagram una foto suya abrazando al capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, su excompañero en el París Saint-Germain. A primera vista, la imagen parecía real.

Sin embargo, más tarde los seguidores descubrieron que había sido generada con inteligencia artificial para inmortalizar el momento que lo unió a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026.

Por esa razón, muchos creyeron que aquel abrazo entre Ramos y Messi no había ocurrido, pero unas imágenes de vídeo publicadas posteriormente demostraron que el asunto era real. No obstante, no se tomó ninguna fotografía que documentara ese momento, por lo que el exastro de La Roja utilizó en su cuenta de Instagram una imagen editada con inteligencia artificial.

Lo que dejó en evidencia que la imagen empleada en la cuenta de Ramos estaba editada fue la aparición de varios detalles en el diseño de la camiseta de Messi con la selección de Argentina.

Entre los más destacados, la ausencia del parche oficial del Mundial en la manga derecha, además de que el diseño no coincidía con la equipación oficial en la parte trasera, ya que aparecía con dos líneas verticales que se asemejan al diseño de la camiseta de la temporada 2024-2025, mientras que la camiseta actual se basa en una sola línea ancha.

La imagen también utilizó una tipografía antigua para escribir el nombre y el número de Messi, en lugar de la tipografía oficial adoptada en el Mundial.

A pesar de esos detalles, la imagen tuvo una gran repercusión, al considerarse que documentaba un momento simbólico que unió a dos de las mayores estrellas de las dos últimas décadas, tras largos años de dura rivalidad en los partidos del Clásico español, antes de convertirse en compañeros en el París Saint-Germain.

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