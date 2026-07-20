Vídeo: ¡Una estrella argentina le da una bofetada a Trump!

La presencia del presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de coronación de España como campeona del Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina, generó polémica en redes. El defensa argentino Cristian Romero lo ignoró. Por su parte, el capitán español, Rodri, solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que lo excluyera de la foto oficial de los campeones.

Un vídeo que se viralizó enseguida mostraba a Romero pasando junto a Trump —que estaba allí para entregar los trofeos— sin saludarlo, un gesto que se interpretó como un mensaje político.

Trump se mantuvo junto a los jugadores españoles en la foto oficial, pese a que el protocolo indica que los mandatarios deben retirarse tras la entrega de premios.

Según informes, Rodri —capitán de España y Balón de Oro del torneo— pidió a Infantino apartar a Trump para que la foto destacara a los campeones y a su cuerpo técnico.

Pese a la petición, el presidente se mantuvo en la foto con «La Roja», lo que generó críticas en redes, donde se interpretó como un uso político del evento.

Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 para un segundo mandato, asistió en persona a la final del Mundial organizado junto a Canadá y México, buscando destacar el papel de su país en el mayor torneo del mundo.