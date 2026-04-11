Vídeo: Un nuevo gol acerca a Ronaldo al hito histórico de Hamdallah

El capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, volvió a marcar en la Liga Roshen y confirmó su liderazgo pese a su edad.

Este sábado, en la jornada 28, anotó ante Al-Akhdoud, demostrando su valor y decisividad bajo la atenta mirada de afición y medios.

En el minuto 15, recibió un pase preciso, quedó solo ante el portero y definió con clase por la esquina izquierda.

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Con este tanto, el luso suma 98 goles en 101 partidos en la Liga Roshen y se sitúa a solo dos dianas del récord de Abdelrazak Hamdallah.

Si marca dos más esta noche, será el más rápido en llegar a 100 goles y empatar a Hamdallah, ex del Al-Ittihad.

Con 24 tantos, el luso es tercero en la tabla de goleadores, por detrás del mexicano Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, 26 goles) y del inglés Ivan Toney (Al-Ahli, 27).











