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VÍDEO: «No Era Penal», una película de MUNDIAL

CULTURE
MUNDIAL
Mexico
World Cup
Raúl Jiménez
M. Herrera

MUNDIAL estrena «No Era Penal», un homenaje a la pasión de la afición mexicana. Partiendo de la famosa frase «No Era Penal» del Mundial 2014, explora el amor de México por el fútbol, su pasión por el Mundial y la búsqueda del esquivo quinto partido. Con Raúl Jiménez, Miguel Herrera, Rey Mysterio y más, es un viaje alocado.

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