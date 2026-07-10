Vídeo: ¡Ibrahimović sorprende a Klopp en directo con un golpe y un mensaje!

Tras retirarse del fútbol, el sueco Zlatan Ibrahimović sigue acaparando atención. Recientemente sorprendió al entrenador alemán Jürgen Klopp con un empujón ligero y un mensaje especial durante una transmisión en directo, lo que provocó gran reacción en las redes.

La final del Mundial 2026 contará con estrellas y leyendas que analizarán los partidos desde estudios o desde los estadios.

Lee también... Bono: «Me gustó mucho lo que hizo Messi ante Egipto»

Durante la transmisión del partido Marruecos-Francia en «magenta tv», el sueco irrumpió en la entrevista de Klopp, le dio un ligero golpe en broma y luego lo abrazó entre risas.

El sueco le elogió en directo: «Este es el mejor», demostrando su amistad.

El momento se hizo viral de inmediato: los aficionados compartieron el vídeo y destacaron el carisma y el humor del sueco.







