Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, explicó la señal que le hizo su hermano Hossam, seleccionador de los Faraones, en los últimos minutos del partido contra Argentina el martes, que terminó 3-2 a favor del «Tango» en los octavos del Mundial 2026.

Egipto se adelantó con tantos de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pero Argentina remontó en los últimos minutos por medio de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien marcó el gol de la victoria en el 92’.

El equipo egipcio protestó al árbitro francés François Litxer tras el tercer tanto, al considerar que había falta previa a favor de los “Faraones”, lo que elevó la tensión en el banquillo. El colegiado mostró una tarjeta amarilla en el 98 a un miembro del cuerpo técnico egipcio. Acto seguido, Hossam hizo el gesto de «X» hacia el árbitro, lo que generó especulaciones.

Algunos lo usan para denunciar posibles actos de racismo, aunque no está claro si ese era el mensaje del técnico.

En una llamada a MBC Egipto, Ibrahim Hassan aclaró: «La FIFA indica en los vestuarios que este gesto se usa para denunciar un trato injusto».

Y añadió: «Hossam Hassan puso en aprietos al árbitro con ese gesto, por lo que este se dirigió a él, lo amenazó y le amonestó; quería expulsarlo del campo».

Y añadió: «El árbitro no supo si seguir las instrucciones de la FIFA —que permiten el gesto— o dejarse llevar por el enfado y expulsarlo».

Concluyó: «Antes del partido hubo un espectáculo con las protestas de Argentina contra el árbitro francés, pero al final lo pagamos nosotros; no sabemos si por órdenes o por decisión del árbitro».

Concluyó: «No perdimos en el campo; no tenemos problema en perder, pero jugamos y marcamos tres goles (uno anulado)».

Y concluyó: «Los últimos días han demostrado que la selección de Egipto puede enfrentarse a cualquier rival, y Hossam siempre les dice a los jugadores “creed en vosotros mismos”, como hizo antes del amistoso contra Brasil. Todos los partidos son 11 contra 11, y quien tiene determinación, gana».







