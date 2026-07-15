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Ajax - BochumAjax
Siep Engelen

Traducido por

Vídeo: Henrique marca su primer gol con el Ajax de forma espectacular

Bochum vs Ajax
Bochum
Ajax
Amistosos
C. Henrique

El Ajax se adelantó a los 15 minutos en el amistoso del miércoles contra el VfL Bochum. Tras una bonita jugada, Caio Henrique marcó su primer gol con el equipo de Ámsterdam.

Fichado este verano al AS Mónaco por 10,5 millones de euros, el brasileño de 28 años aspira al lateral izquierdo titular, demarcación que sufrió la temporada pasada. 

Su primer contacto deja buen sabor: aunque sea un amistoso, ya marcó. 

Tras una rápida combinación entre Abdellah Ouazane y Oscar Gloukh, el balón llegó al área para Henrique, que se había adelantado. Medio girado, disparó con control con la izquierda, superando al portero del Bochum, Timo Horn. 

Pese a ello, apenas ha marcado cinco goles en su carrera, aunque ha dado 49 asistencias. 

Amistosos
Ajax crest
Ajax
AJX
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Werder Bremen
SVW
Bochum crest
Bochum
BOC
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