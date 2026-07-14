Vídeo: España vence a Francia y avanza a la final del Mundial

España se clasificó para la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en semifinales.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti en el 22', y Pedro sentenció en el 58'.









Es la tercera vez que España impide a Francia llegar a una final, tras ganarle 2-1 en la Euro 2024 y 5-4 en la Liga de Naciones 2025.









El encuentro mostró un claro dominio español: controló los puntos clave del juego francés y neutralizó a sus estrellas, que apenas crearon peligro.

En la segunda parte España mantuvo el dominio y marcó el segundo gol; los cambios de Didier Deschamps no cambiaron el marcador.

En la final, España se medirá al ganador del Inglaterra-Argentina de mañana.