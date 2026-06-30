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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: El larguero salva a Holanda de un misil de Hakimi

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
Países Bajos
Marruecos
México

El capitán de los Leones del Atlas tuvo mala suerte.

El larguero evitó el gol de Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, que habría dado la ventaja a los Leones del Atlas ante Holanda en el partido de esta madrugada en Monterrey, México, correspondiente a la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En el 52’, recibió un pase en profundidad de Ounahi, entró al área y su potente disparo golpeó el larguero.

Poco después recibió otro pase en profundidad y quedó solo ante la portería, pero el defensa Micky van de Ven salvó a Holanda al bloquear su remate.

Hakimi es la principal amenaza de Marruecos: en la primera parte ya había lanzado un disparo que detuvo el portero holandés Bart Verbruggen y enviado un centro que Naïl El Ainaoui remató, también repelido por el guardameta.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.

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Canadá
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Marruecos
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