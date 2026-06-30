Vídeo: El larguero salva a Holanda de un misil de Hakimi

El larguero evitó el gol de Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, que habría dado la ventaja a los Leones del Atlas ante Holanda en el partido de esta madrugada en Monterrey, México, correspondiente a la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En el 52’, recibió un pase en profundidad de Ounahi, entró al área y su potente disparo golpeó el larguero.

Poco después recibió otro pase en profundidad y quedó solo ante la portería, pero el defensa Micky van de Ven salvó a Holanda al bloquear su remate.

Hakimi es la principal amenaza de Marruecos: en la primera parte ya había lanzado un disparo que detuvo el portero holandés Bart Verbruggen y enviado un centro que Naïl El Ainaoui remató, también repelido por el guardameta.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.







