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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Costa de Marfil vence a Ecuador en un partido dramático

Ivory Coast vs Ecuador
Ivory Coast
Ecuador
World Cup
Côte d’Ivoire
Ecuador
EE. UU.

El suplente Amad Diallo fue el protagonista del partido.

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en el último minuto, en la primera jornada del Grupo 5 del Mundial 2026.

El único gol lo marcó el suplente Amad Diallo, del Manchester United, en el 90’, tras un pase raso de Wilfried Singo que envió al fondo de la red con un toque.

Ecuador dominó la primera parte y desperdició varias ocasiones, incluido un remate al larguero en el 23 y otro en el 30.

En la segunda parte Costa de Marfil reaccionó y respondió con ataques, pero el marcador no se movió y el larguero volvió a salvar a Ecuador.

Con estos 3 puntos, Costa de Marfil es segunda, por detrás de Alemania, que goleó 7-1 a Curazao.

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Alemania
ALE
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Ivory Coast
CIV
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Ecuador
ECU
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Curacao
CUW

Ecuador se queda tercero sin puntos, igual que Curazao, debutante en la cita.

Además, Costa de Marfil cortó la racha de 19 partidos sin perder de Ecuador.



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