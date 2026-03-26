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Andrés Roberto Flores Bocanegra

¿Dónde ver hoy al Bayern Múnich? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Bayern Múnich
Bundesliga
DFB-Pokal
Liga de Campeones

Los Bávaros son los gigantes absolutos del fútbol alemán, estatus que buscarán mantener a corto, mediano y largo plazo.

Bayern Múnich es el club más grande del balompié alemán, prueba de ello es que es el más ganador en todas las competiciones nacionales, con una amplía ventajas sobre el resto de sus rivales.

A nivel europeo, los Bávaros también se encuentran entre los máximos ganadores de la Champions League con seis títulos, el último de ellos en 2020. Asimismo, suman campeonatos en otras competiciones continentales, así como torneos internacionales.

El Bayern Múnich se encuentra dirigido actualmente por Vincent Kompany y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Alphonso Davis, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos del Bayern Múnich.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL BAYERN MÚNICH

El Bayern Múnich participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Bundesliga, Pokal y la Champions League.

Para ver al Bayern Múnich en España la señal disponible para la Bundesliga es DAZN. La Champions League está a cargo de Movistar. Para la Pokal estarán las opciones de GolStadium y One Football.

En México, la Bundesliga es transmitida por Sky Sports y la Pokal por ESPN y Disney+. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League y la Pokal.

Finalmente, en Estados Unidos la Bundesliga es transmitida por las señales de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports, al igual que la Pokal. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA BUNDESLIGAPOKALCHAMPIONS LEAGUE
EspañaDAZNGolStadium, One FootballMovistar
SudaméricaESPN, Disney+ESPN, Disney+ESPN, Disney+
México ESPN, Disney+TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo SportsESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo SportsParamount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Bayern Múnich

Los Bávaros son los máximos ganadores históricos en todas las competiciones nacionales: Bundesliga (34), Pokal (20), Supercopa de Alemania (11) e incluso la ya extinta Copa de la Liga de Alemania (6). A nivel europeo pueden presumir sus seis trofeos de Champions League, junto a sus títulos de Europa League (Copa de la UEFA) y Supercopa de Europa, además de alcanzar la gloria a nivel internacional con el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental

TÍTULOTEMPORADA
Bundesliga1931-32, 1968-69, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2024-25
Pokal1956-57, 1965-66, 1966-67, 1968-69, 1970-71, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1997-98, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2018-19, 2019-20
Supercopa de Alemania1956-57, 1965-66, 1966-67, 1968-69, 1970-71, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1997-98, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2018-19, 2019-20
Copa de la Liga de Alemania1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
Champions League1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20
Europa League1995-96
Supercopa de Europa2013, 2020
Recopa de Europa1966-67
Mundial de Clubes1976, 2021
Copa Intercontinental1976, 2001

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