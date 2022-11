Ver EN VIVO ONLINE Túnez vs. Francia por el Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

En partido correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, Túnez enfrenta a Francia en el estadio Ciudad de la Educación.

Túnez y Francia se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Ciudad de la Educación como escenario, se da un duelo entre una de las selecciones candidatas al título, con su boleto en mano para los octavos de final, frente a un rival que busca un triunfo que le permita soñar con superar la primera etapa del torneo.

Las Águilas de Cartago se presentan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 ante Australia, mientras que en su primer partido igualó sin goles en su encuentro con Dinamarca. El equipo dirigido por Jalel Kadri suma un punto y es último en el grupo junto a la Dinamita Roja.

Por su parte, los Galos vencieron por 2-1 a Dinamarca en la segunda jornada con un doblete de Kylian Mbappé, además de superar por 4-1 a Australia en su debut en el torneo con un par de anotaciones de Olivier Giroud y tantos de Mbappé y Adrien Rabiot. El cuadro a cargo de Didier Deschamps es líder en solitario del sector y sin importar el resultado, ya tiene su sitio asegurado en la ronda de los 16 mejores.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Túnez - Francia FECHA Miércoles, 30 de noviembre ESTADIO Ciudad de la Educación - Al Rayyan, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL) 09:00 (MEX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT) Y 10:00 (ET) (USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Túnez y Francia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

