Carlos Martínez

Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs San Diego FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la segunda fecha del torneo, los Felinos se miden a San Diego, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Tigres y San Diego FC continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Snapdragon Stadium, en San Diego, California.

Los Felinos llegan motivados tras golear al Houston Dynamo en su debut, mientras que San Diego buscará redimirse tras caer ante Pachuca. Ambos equipos se juegan tres puntos clave que podrían definir su futuro en el certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

TIGRES VS SAN DIEGO FC: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHAViernes, 1 de agosto
HORA21:00 horas
ESTADIOSnapdragon Stadium

El encuentro entre Felinos y San Diego está programado para el viernes 1 de agosto en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

La patada inicial será a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México y 23:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER TIGRES VS SAN DIEGO FC ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes

