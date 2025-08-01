Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs San Diego FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Tigres y San Diego FC continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Snapdragon Stadium, en San Diego, California.

Los Felinos llegan motivados tras golear al Houston Dynamo en su debut, mientras que San Diego buscará redimirse tras caer ante Pachuca. Ambos equipos se juegan tres puntos clave que podrían definir su futuro en el certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

TIGRES VS SAN DIEGO FC: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Viernes, 1 de agosto HORA 21:00 horas ESTADIO Snapdragon Stadium

El encuentro entre Felinos y San Diego está programado para el viernes 1 de agosto en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

La patada inicial será a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México y 23:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER AMÉRICA VS REAL SALT LAKE ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes

LINKS DE INTERÉS