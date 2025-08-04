+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs LAFC, por Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Los Felinos van por el pase a los cuartos de final del torneo.

Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, en donde se enfrentan Tigres vs LAFC. Los Felinos son líderes de su sector y van por la victoria para amarrar el pase a los cuartos de final.

El equipo angelino aún tienen aspiraciones para estar en la siguiente ronda, pero para mantener vivas sus esperanzas deberán ganar y esperar otros resultados.

En GOAL te decimos cómo ver este partido:

TIGRES VS LAFC: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAMartes, 5 de agosto
HORA20:30 horas
ESTADIOBanc of California Stadium

El encuentro entre Felinos y Angelinos está programado para el martes 5 de agosto en el Banc Of California Stadium.

La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER TIGRES VS LAFC ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Azteca 7
Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FECHARESULTADOTORNEO
27 septiembre 2023LAFC (4) 0-0 (2) TigresCampeones Cup
22 diciembre 2020Tigres 2-1 LAFCFinal Concacaf Champions Cup

