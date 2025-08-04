Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs LAFC, por Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, en donde se enfrentan Tigres vs LAFC. Los Felinos son líderes de su sector y van por la victoria para amarrar el pase a los cuartos de final.

El equipo angelino aún tienen aspiraciones para estar en la siguiente ronda, pero para mantener vivas sus esperanzas deberán ganar y esperar otros resultados.

En GOAL te decimos cómo ver este partido:

TIGRES VS LAFC: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Martes, 5 de agosto HORA 20:30 horas ESTADIO Banc of California Stadium

El encuentro entre Felinos y Angelinos está programado para el martes 5 de agosto en el Banc Of California Stadium.

La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER TIGRES VS LAFC ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Azteca 7 Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FECHA RESULTADO TORNEO 27 septiembre 2023 LAFC (4) 0-0 (2) Tigres Campeones Cup 22 diciembre 2020 Tigres 2-1 LAFC Final Concacaf Champions Cup

