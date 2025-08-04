Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs LAFC, por Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, en donde se enfrentan Tigres vs LAFC. Los Felinos son líderes de su sector y van por la victoria para amarrar el pase a los cuartos de final.
El equipo angelino aún tienen aspiraciones para estar en la siguiente ronda, pero para mantener vivas sus esperanzas deberán ganar y esperar otros resultados.
En GOAL te decimos cómo ver este partido:
TIGRES VS LAFC: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Martes, 5 de agosto
|HORA
|20:30 horas
|ESTADIO
|Banc of California Stadium
El encuentro entre Felinos y Angelinos está programado para el martes 5 de agosto en el Banc Of California Stadium.
La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER TIGRES VS LAFC ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Azteca 7
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|FECHA
|RESULTADO
|TORNEO
|27 septiembre 2023
|LAFC (4) 0-0 (2) Tigres
|Campeones Cup
|22 diciembre 2020
|Tigres 2-1 LAFC
|Final Concacaf Champions Cup