Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Osasuna por DirecTV Sports, Copa del Rey: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

En partido correspondiente a la final de la Copa del Rey, Real Madrid se mide con Osasuna en el estadio La Cartuja.

Real Madrid se enfrenta a Osasuna en la final de la Copa del Rey. Con el estadio La Cartuja como escenario, se define al campeón copero de la temporada, en un duelo que en el papel luce desbalanceado, pero en el que no se puede descartar una sorpresa.

Los Merengues, a un paso de estar descartados matématicamente de la lucha por el título de LaLiga, podrían conformarse con la Copa, además de estar en las semifinales de la Champions League. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti eliminó a los clubes de Cacereño, Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona en su camino a la final.

Por su parte, los Rojillos son novenos en el torneo de liga e incluso tienen posibilidades de clasificar a puestos europeos con un buen cierre de campaña. El cuadro a cargo de Jagoba Arrasate consiguió llegar a la definición de la competición con triunfos sobre los equipos de: Fuentes, Arnedo, Gimnastic de Tarragona, Real Betis, Sevilla y Athletic Club.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Osasuna FECHA Sábado 6 de mayo ESTADIO La Cartuja - Sevilla, España HORARIO 17:00 (ARG, BRA), 16:00 (CHI), 15:00 (COL), 14:00 (MEX), 22:00 (ESP), 16:00 (ET) y 13:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar y La 1 TVE.

Argentina 610-611/1610-1611 México 1516-1524 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Osasuna y Real Madrid estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go, en Estados Unidos por ESPN+ y en España por Movistar+ .

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

OSASUNA

A confirmar.

REAL MADRID



A confirmar