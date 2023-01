Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Barcelona por DirecTV Sports, Supercopa de España 2023: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la Supercopa de España, Real Madrid enfrenta a Barcelona en el estadio King Fahd.

Real Madrid y Barcelona se encuentran en partido correspondiente a la final de la Supercopa de España 2023. Con el estadio King Fahd como escenario, se enfrentan los dos gigantes españoles con los ojos puestos en un nuevo trofeo para sus vitrinas y el orgullo de ganar una nueva edición de El Clásico.

Los Merengues clasificaron a la Supercopa como campeones de LaLiga en la temporada 2021-22, además son los actuales ganadores del torneo, al conquistar la edición anterior con triunfos sobre Barcelona (3-2) y Athletic Club (2-0). El equipo dirigido por Carlo Ancelotti superó a Valencia en las semifinales en la tanda de penales por 4-3, después de empatar 1-1 en el tiempo regular.

Por su parte, los Culés también se vieron obligados a definir su cruce con Real Betis desde el manchón penal, donde ganaron 4-2, después de un 2-2 en el tiempo regular y tempo extra. El cuadro a cargo de Xavi Hernández fue uno de los cuatro clasificados a la Supercopa por su condición de subcampeón en LaLiga 2021-22.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Barcelona FECHA Domingo 15 de enero ESTADIO King Fahd - Riad, Arabia Saudita HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP), 14:00 (ET) y 11:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En España pasarán el duelo por Movistar y en México por Sky Sports.

Argentina 610-611/1610-1611 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 México 1510

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Real Madrid y Barcelona estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go. En México se podrá seguir por Blue to Go.

FORMACIONES

REAL MADRID

A confirmar.

BARCELONA



A confirmar.