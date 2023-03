Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Barcelona por DirecTV Sports, Copa del Rey: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid recibe a Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid recibe a Barcelona en partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Con el estadio Santiago Bernabéu como escenario, los dos gigantes de España buscan dar el primer golpe en un cruce que podría definir si sus temporadas serán una decepción o tendrán la oportunidad de jugar una nueva final por un título para sus vitrinas.

Los Merengues se presentan al compromiso tras eliminar a Atlético de Madrid en los cuartos de final por marcador de 3-1 en tiempos extras, esto con goles de Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Júnior. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no gana la Copa del Rey desde 2014.

Por su parte, los Culés superaron por 1-0 a la Real Sociedad en la ronda de los ocho mejores con anotación de Ousmane Dembélé. El cuadro a cargo de Xavi Hernández conquistó el título del torneo de copa en 2021.

Copa del Rey 2022-2023: cuándo empieza, formato a partido único, qué equipos juegan, sorteos, eliminatorias, partidos, calendario, fechas y final

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Barcelona FECHA Jueves 2 de marzo ESTADIO Santiago Bernabéu - Madrid, España HORARIO 17:00 (ARG, BRA, CHI), 15:00 (COL), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP), 15:00 (ET) y 12:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México estará disponible por Sky Sports y en España pasarán el duelo por Movistar.

Argentina 610-611/1610-1611 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 México 1510-1524

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Real Madrid estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en Estados Unidos por ESPN+ y en México por Blue to Go.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

BARCELONA

A confirmar.

REAL MADRID



A confirmar