Carlos Martínez

Ver EN VIVO ONLINE: Rayados de Monterrey vs Charlotte FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la tercera fecha del torneo, La Pandilla se miden a La Corona, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Monterrey y Charlotte FC continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

Rayados ya está eliminado del torneo y buscará cerrar con dignidad su participación antes de enfocarse en su regreso al torneo local

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

MONTERREY VS CHARLOTTE FC: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAJueves, 7 de agosto
HORA17:30 horas
ESTADIOBankf of America Stadium

El encuentro entre La Pandilla y La Corona está programado para el jueves 7 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La patada inicial será a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México y 19:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER AMÉRICA VS CHARLOTTE FC: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

TUDN USA
UniMás
Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por la plataformas Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes

