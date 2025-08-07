Ver EN VIVO ONLINE: Rayados de Monterrey vs Charlotte FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Monterrey y Charlotte FC continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.Rayados ya está eliminado del torneo y buscará cerrar con dignidad su participación antes de enfocarse en su regreso al torneo local
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
MONTERREY VS CHARLOTTE FC: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Jueves, 7 de agosto
|HORA
|17:30 horas
|ESTADIO
|Bankf of America Stadium
El encuentro entre La Pandilla y La Corona está programado para el jueves 7 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
La patada inicial será a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México y 19:30 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER AMÉRICA VS CHARLOTTE FC: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|TUDN USA
|UniMás
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por la plataformas Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|Sin antecedentes