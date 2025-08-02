+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoMonterrey
team-logoNueva York Red Bulls
MIRA EL PARTIDO ENMIRA EL PARTIDO EN STREAMING CON
Marcos Moreno

Ver EN VIVO ONLINE: Rayados de Monterrey vs New York Red Bulls, por Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Los Rayados esperan reponerse de la derrota que sufrieron en su debut.

En actividad de la Leagues Cup, se ven las caras Monterrey vs New York Red Bulls. Los Rayados cayeron en su presentación contra FC Cincinnati y no tienen margen de error en este juego para mantenerse con posibilidades de acceder a cuartos de final.

Los Toros por su parte, derrotaron de manera dramática a Chivas y otro triunfo los pondría muy cerca del boleto a la siguiente fase de la competencia.

En GOAL te decimos cómo ver este partido:

MONTERREY VS NEW YORK RED BULLS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHADomingo, 3 de agosto
HORA18:30 horas
ESTADIOTQL Stadium

El encuentro entre Rayados y New York está programado para el domingo 3 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati.

La patada inicial será a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México y 20:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER MONTERREY VS NEW YORK RED BULLS ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes.

LINKS DE INTERÉS

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0