Ver EN VIVO ONLINE: Rayados de Monterrey vs New York Red Bulls, por Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

En actividad de la Leagues Cup, se ven las caras Monterrey vs New York Red Bulls. Los Rayados cayeron en su presentación contra FC Cincinnati y no tienen margen de error en este juego para mantenerse con posibilidades de acceder a cuartos de final.
Los Toros por su parte, derrotaron de manera dramática a Chivas y otro triunfo los pondría muy cerca del boleto a la siguiente fase de la competencia.
En GOAL te decimos cómo ver este partido:
MONTERREY VS NEW YORK RED BULLS: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Domingo, 3 de agosto
|HORA
|18:30 horas
|ESTADIO
|TQL Stadium
El encuentro entre Rayados y New York está programado para el domingo 3 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati.
La patada inicial será a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México y 20:30 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER MONTERREY VS NEW YORK RED BULLS ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
Sin antecedentes.