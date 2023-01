Ver EN VIVO ONLINE PSG vs Stade Reims por Star+, de la Liga de Francia: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1, PSG recibe a Reims en el Parque de los Príncipes.

PSG recibe a Stade de Reims en partido correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1. Con el Parque de los Príncipes como escenario, el líder y campeón defensor busca reencontrarse con el triunfo, frente a un rival que navega en la media tabla del campeonato.

Los Parisinos se presentan al compromiso después de una inesperada derrota frente a Rennes por marcador de 0-1. Después de ello vencieron al equipo de estrellas del balompié árabe en un partido amistoso, mismo en el que anotaron Messi y Mbappé, mientras que en la Copa de Francia superaron a Pays de Cassel. El equipo dirigido por Christophe Galtier es primero en la tabla general con 47 puntos, con una ventaja de tres unidades sobre su principal perseguidor.

Por su parte, Les rouges et blancs igualaron sin goles ante Niza en su más reciente juego de la Ligue 1. En el torneo copero superó por 3-0 a Les Herberts en la ronda de los 32 mejores con tantos de Foralin Balogun, Alexis Flips y Martin Adeline. El cuadro a cargo de Will Still es décimo primero en el tablero con 25 puntos.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO PSG - Stade Reims FECHA Domingo 29 enero ESTADIO Parque de los Príncipes - París HORARIO 16:45 (ARG, CHI, BRA), 14:45 (COL), 13:45 (MEX), 21:45 (ESP) y 11:45 (PT), 14:45 (ET) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido no estará disponible a través de la televisión en Sudamérica. En Estados Unidos se podrá disfrutar el compromiso por BeIN Sports y en México por ESPN.

México 551/1551 (Sky), 896 (Izzi), 561 (Total Play) Estados Unidos 860-861 (DishLatino)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre PSG y Stade Reims estará disponible en streaming para toda Latinoamérica por Star+.

FORMACIONES

PSG

A confirmar.

STADE REIMS

A confirmar.