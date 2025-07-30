Ver EN VIVO ONLINE: Monterrey vs FC Cincinnati, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Rayados de Monterrey y FC Cincinnati hacen su presentación en el torneo en la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.

Los Regios llegan al encuentro después de derrotar 3-1 a los Rojinegros del Atlas, que los dejó en la cuarta posición con seis puntos, mientras que el Cincy se presenta después de empatar 0-0 con el Inter Miami y es segundo de la conferencia este con 49 puntos.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

RAYADOS VS FC CINCINNATI: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Jueves, 31 de julio HORA 17:00 horas ESTADIO TQL Stadium

El encuentro entre Rayados y Cincinnati está programado para el jueves 31 de julio en el TQL Stadium de Cincinnati.

La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER RAYADOS VS FC CINCINNATI ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

14 marzo 2024 Rayados 2-1 FC Cincinnati Concacaf Champions Cup 07 marzo 2024 FC Cincinnati 0-1 Rayados Concacaf Champions Cup

