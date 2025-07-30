+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Salvador Pérez

Ver EN VIVO ONLINE: Monterrey vs FC Cincinnati, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la primera fecha de la Leagues Cup 2025, Rayados se mide con el 'Cincy' y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Rayados de Monterrey y FC Cincinnati hacen su presentación en el torneo en la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.

Los Regios llegan al encuentro después de derrotar 3-1 a los Rojinegros del Atlas, que los dejó en la cuarta posición con seis puntos, mientras que el Cincy se presenta después de empatar 0-0 con el Inter Miami y es segundo de la conferencia este con 49 puntos.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

RAYADOS VS FC CINCINNATI: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHAJueves, 31 de julio
HORA17:00 horas
ESTADIOTQL Stadium

El encuentro entre Rayados y Cincinnati está programado para el jueves 31 de julio en el TQL Stadium de Cincinnati.

La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER RAYADOS VS FC CINCINNATI ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

14 marzo 2024Rayados 2-1 FC CincinnatiConcacaf Champions Cup
07 marzo 2024FC Cincinnati 0-1 RayadosConcacaf Champions Cup

LINKS DE INTERÉS

