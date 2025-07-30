Ver EN VIVO ONLINE: Monterrey vs FC Cincinnati, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Rayados de Monterrey y FC Cincinnati hacen su presentación en el torneo en la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.Los Regios llegan al encuentro después de derrotar 3-1 a los Rojinegros del Atlas, que los dejó en la cuarta posición con seis puntos, mientras que el Cincy se presenta después de empatar 0-0 con el Inter Miami y es segundo de la conferencia este con 49 puntos.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
RAYADOS VS FC CINCINNATI: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Jueves, 31 de julio
|HORA
|17:00 horas
|ESTADIO
|TQL Stadium
El encuentro entre Rayados y Cincinnati está programado para el jueves 31 de julio en el TQL Stadium de Cincinnati.
La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER RAYADOS VS FC CINCINNATI ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|14 marzo 2024
|Rayados 2-1 FC Cincinnati
|Concacaf Champions Cup
|07 marzo 2024
|FC Cincinnati 0-1 Rayados
|Concacaf Champions Cup