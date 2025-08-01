+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoLA Galaxy
team-logoCruz Azul
MIRA EL PARTIDO EN
Salvador Pérez

Ver EN VIVO ONLINE: LA Galaxy vs Cruz Azul, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la segunda fecha de la Leagues Cup 2025, el Galaxy se mide con la Máquina y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! LA Galaxy y Cruz Azul disputan su segundo compromiso del torneo hacen su presentación en el torneo en la cancha del Dignity Health de Carson.

El Galaxy se presenta después de derrotar 3-2 a Xolos de Tijuana, mientras que la Máquina fue goleada 7-0 por el Seattle Sounders.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

LA GALAXY VS CRUZ AZUL: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHADomingo, 3 de Agosto
HORA20:30 hrs
ESTADIODignity Health

El encuentro entre LA Galaxy y Cruz Azul está programado para el domingo 3 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson.

La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER LA GALAXY VS CRUZ AZUL ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

20 agosto 2019LA Galaxy 1-2 Cruz AzulLeagues Cup 2025

LINKS DE INTERÉS

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0