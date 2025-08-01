Ver EN VIVO ONLINE: LA Galaxy vs Cruz Azul, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! LA Galaxy y Cruz Azul disputan su segundo compromiso del torneo hacen su presentación en el torneo en la cancha del Dignity Health de Carson.El Galaxy se presenta después de derrotar 3-2 a Xolos de Tijuana, mientras que la Máquina fue goleada 7-0 por el Seattle Sounders.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
LA GALAXY VS CRUZ AZUL: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Domingo, 3 de Agosto
|HORA
|20:30 hrs
|ESTADIO
|Dignity Health
El encuentro entre LA Galaxy y Cruz Azul está programado para el domingo 3 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson.
La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER LA GALAXY VS CRUZ AZUL ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|20 agosto 2019
|LA Galaxy 1-2 Cruz Azul
|Leagues Cup 2025