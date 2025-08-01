Ver EN VIVO ONLINE: LA Galaxy vs Cruz Azul, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! LA Galaxy y Cruz Azul disputan su segundo compromiso del torneo hacen su presentación en el torneo en la cancha del Dignity Health de Carson.

El Galaxy se presenta después de derrotar 3-2 a Xolos de Tijuana, mientras que la Máquina fue goleada 7-0 por el Seattle Sounders.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

LA GALAXY VS CRUZ AZUL : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Domingo, 3 de Agosto HORA 20:30 hrs ESTADIO Dignity Health

El encuentro entre LA Galaxy y Cruz Azul está programado para el domingo 3 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson.

La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER LA GALAXY VS CRUZ AZUL ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

20 agosto 2019 LA Galaxy 1-2 Cruz Azul Leagues Cup 2025

